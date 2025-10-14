Das riesige Vermögen, das Diane Keaton nach ihrem Tod hinterlässt

Berichten zufolge hinterlässt Diane Keaton ein Vermögen von 100 Millionen Dollar. Nicht nur ihre zahlreichen Kinohits brachten der US-Amerikanerin ein beachtliches Einkommen ein. Was vielleicht nicht alle wissen: Keaton galt auch als smarte Immobilienmaklerin, die sich auf die Restaurierung historischer Häuser spezialisiert hatte.

Vielen Filmliebhabern bekannt wurde sie durch das Mafia-Epos "Der Pate" von Francis Ford Coppola und dessen Fortsetzungen. Für ihr unermüdliches Schaffen wurde Keaton bei verschiedenen Filmfestivals geehrt. Bei ihrem Oscar als Beste Hauptdarstellerin 1978 wurde sie für die Verkörperung von Annie Hall in "Der Stadtneurotiker" gewürdigt, der Freundin des von Woody Allen gespielten Hauptdarstellers Alvy Singer .

Trauer um Oscar-Preisträgerin Diane Keaton . Die Schauspielerin ist im Alter von 79 Jahren gestorben, wie ein Sprecher der Familie am Samstag dem US-Magazin People bestätigte. Keaton sei in Kalifornien gestorben, sagte der Sprecher der Familie. Er machte ansonsten keine Angaben und bat darum, dass die Privatsphäre der Familie akzeptiert werde.

Smarte Immobilienmaklerin

Laut Page Six war Diane Keaton eine Liebhaberin von Architektur und Design. Ihr Interesse galt insbesondere dem spanischen Kolonialstil, den Mission Revival-Stil und den Mid-Century-Modern-Stil.

Celebrity Net Worth zufolge habe Keaton einige ihrer Immobilien an andere Prominente mit Gewinn weiterverkauft - darunter ein 100 Jahre altes Herrenhaus, welches sie 2007 für 8,1 Millionen US-Dollar erworben hatte. Drei Jahre später fand sie in "American Horror Story"-Regisseur Ryan Murphy einen Käufer für die Villa, der diese um 10 Millionen Dollar erstand.

Im Jahr 2005 verkaufte Keaton Berichten zufolge nach Renovierungsarbeiten ein Haus in Bel Air für 16,5 Millionen US-Dollar an einen Technologiemanager.

2002 kaufte sie in Laguna Beach eine Villa für 7,5 Millionen Dollar. Sie ließ auch diese Immobilie aufwendig renovieren, bevor sie das Jaus zwei Jahre später für 12,75 Millionen US-Dollar weiterverkauft wurde.

Um nur einige ihrer Projekte zu nennen.

Der Gesundheitszustand der Schauspielikone soll sich Berichten zufolge in den Monaten vor ihrem Tod rapide verschlechtert haben.

Im März dieses Jahres bot Keaton ihr "Traumhaus" in Los Angeles für 29 Millionen Dollar zum Verkauf an. Die Renovierungsarbeiten hatten insgesamt acht Jahre gedauert. Laut People habe Keaton zuvor stets behauptet, dauerhaft in dem Haus aus den 1920er-Jahren mit fünf Schlafzimmern und sieben Bädern bleiben zu wollen.