Diana Amft vermisst Gretchen Haase

Würden Sie besser mit einem Baby klarkommen als die "Frisch gepresst"-Protagonistin? Sie sind 36 - auch wenn Sie nicht so aussehen - bei Ihnen tickt die Uhr ebenfalls schon hörbar.

Oh, dankeschön, zumindest für den ersten Teil der Frage (lacht) ... zum zweiten Teil: also die Uhr tickt jedenfalls noch nicht so laut, dass ich sie höre, aber sicher stehen wir Frauen da unter einem etwas anderen Druck als Männer, wobei ich finde, dass sich das ja im Laufe der Zeit schon alles ziemlich "verlagert" hat. Früher war´s mit Ende zwanzig - heute denkt man mit Anfang dreißig darüber nach, ob es vielleicht an der Zeit wäre - ich fühl mich da nicht unter Druck gesetzt.

Kannten Sie das Buch vor den Verfilmungsplänen? Lesen Sie privat auch gerne witzige Liebesromane oder sind Sie mehr der Krimi-Fan?

Ich habe davon gehört, habe es auch daheim, aber ich habe es nach dem Drehbuch bewusst nicht gelesen. Ich wollte mich nicht irritieren lassen und bewusst zwischen Drehbuch und Roman differenzieren.

Sie sind auf das Komödienfach adressiert, nicht zuletzt weil Sie Witze so trocken und authentisch rüberbringen. Gibt es Vorbilder in Sachen Komödie/Comedy?

Nein, ich lege den Anspruch auf mich, authentisch und uneitel zu spielen. Es gibt sicherlich viele tolle Kollegen, aber das ist so eine feine Linie, die kann man nicht nacheifern, die Muss man irgendwie selber erzeugen.

Oder würden Sie auch gerne mal seriösere Rollen spielen? Gibt`s eine Traumrolle?

Ich finde eine Rolle in einer Komödie nicht unseriös. Wenn sie nicht wahrhaftig ist, wäre sie albern und nicht lustig, aber ja- wenn Sie schon so fragen, ich hab´ immer gedacht so ein unterschiedliches Zwillingspaar, quasi Doppelrolle, zu spielen wäre ne echte Herausforderung, zumal ja auch selten chronologisch gedreht wird.