Deutscher verliebte sich in Emma Watson – und verlor 10.000 Euro

Der ehemalige "Harry Potter"-Star Emma Watson hat massenweise Fans auf der ganzen Welt. Doch nur wenigen von ihnen kommt die Schwärmerei für die britische Schauspielerin so teuer zu stehen wie einem jungen Mann aus Bayern.

Was folgte, war ein reger Nachrichtenaustausch per Chat, der die romantischen Gefühle des Mannes verstärkt haben dürften. Mehr als ein Jahr lang wurden Chatnachrichten ausgetauscht – und der Mann kaufte Watson nach deren Aufforderung regelmäßig Apple-Gutscheine im Wert von insgesamt rund 10.000 Euro.

Auf einer Social-Media-Plattform (um welche es sich handelt, verriet die örtliche Polizei nicht) entdeckte der Mann einen (vermeintlichen) Account von Emma Watson und versuchte, mit ihr in Kontakt zu treten – was ihm auch tatsächlich gelang, denn er bekam bald darauf Antwort.

Love Scam

Nur: Es handelte sich am anderen Ende des Chats natürlich nicht um die echte Emma Watson. Der Mann war Opfer eines "Love Scams" geworden, also eines "Liebesbetrugs". Dieser Verdacht kam auch (spät, aber doch) dem jungen Mann und er wandte sich schließlich an die lokale Polizei.

Diese bestätigten zwar seinen Verdacht, mussten den Mann aber enttäuschen: Die Ermittlungen würden ins Ausland führen, erklärte man ihm, und die Chance, das verlorene Geld zurückzubekommen, seien verschwindend gering.

Die echte Emma Watson hat sich zu dem Vorfall natürlich noch nicht geäußert. Dass sie davon überhaupt weiß, ist genauso unwahrscheinlich wie die Rückerstattung der hohen Geldsumme, von der sich der Mann nun wohl verabschieden muss.