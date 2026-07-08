Deutscher NFL-Profi Amon-Ra St. Brown verlobt sich

Der deutsche NFL-Profi Amon-Ra St. Brown und seine langjährige Freundin Brooklyn haben sich verlobt. Der American-Football-Spieler von den Detroit Lions und seine Partnerin verbreiteten die Neuigkeiten in einem Instagram-Post mit zahlreichen Fotos. Darauf zu sehen ist neben dem Verlobungsring auch die besondere Umgebung des Heiratsantrags: Demnach hielt St. Brown auf einem mit weißen Blumen geschmückten Boot um die Hand seiner Lebensgefährtin an.