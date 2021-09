Ehemann gestorben: Designer Tom Ford trauert um Liebe seines Lebens

Der US-amerikanische Modedesigner und Regisseur trauert um seinen Ehemann Richard Buckley. Der Mode-Journalist ist im Alter von 72 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Fords Mann sei am Sonntagabend friedlich in dem gemeinsamen Haus in Los Angeles verstorben, so Medienberichte.

Tom Ford trauert um die Liebe seines Lebens