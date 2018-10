Derek Deane: So erlebte ich Prinzessin Diana

Derek Deane wurde dann Direktor des English National Ballett, dessen Patronin Diana war. „In den neun Jahren als ich die Kompanie führte, wurden wir immer enger. Sie war außergewöhnlich. Es ist so dumm zu sagen: Wenn jemand in einen Raum kommt, geht ein Licht auf. Aber wenn sie in einen Raum kam, ging wirklich ein Licht auf. Sie hatte so eine besondere Aura. Sie war großartig, hatte viel Humor – wir konnten nie aufhören zu lachen. Sogar zu Zeiten, als ihr Leben wirklich schlimm war, hatte sie diese innere Stärke, um zu überleben. Jeder dachte, sie wäre schwach, schüchtern und verletzlich. Innen drin hatte sie ihr Leben aber fest unter Kontrolle.“

Ganz besonders rührend war das letzte Zusammentreffen zwei Monate vor Dianas Unfalltod in Paris: „Sie kam, um meine Schwanensee-Produktion in der Royal Albert Hall zu sehen. Das letzte, was sie mir von Angesicht zu Angesicht sagte, war: ,Weißt du, Derek, ich hatte den schönsten Abend meines Lebens.’ Ich bin mir sicher, dass dem nicht so war. Aber diese Worte bleiben für immer bei mir. Sie war so glücklich, weil sie auf eigenen Füßen stand und sie war entschlossen ihr Leben anders zu leben. Ich hatte das Gefühl, sie war angekommen und konnte sie selbst sein. Sie sagte: 'Wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen Pläne für die Kompanie machen.' Sie war so voller Leben, wollte etwas verändern und helfen. Sie war an ihrem Höhepunkt. Endlich - nach all diesen furchtbaren Jahren. Das ist auch meine beste Erinnerung."