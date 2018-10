"Der Trafikant": Traum-Rolle für Simon Morzé als Freuds Freund

Es gibt eindeutig leichtere Aufgaben, als jene, die Simon Morzé (22) in seiner ersten Hauptrolle bewältigen muss. Sein aktueller Film „Der Trafikant“, basierend auf dem Bestseller von Autor Robert Seethaler (52), ist im Nationalsozialismus angesiedelt. Damit spielt der Film nicht nur in einer für die ganze Welt schwierigen Zeit, sondern besonders für den auf dem Weg zum Mann befindlichen Franz Huchel. Gerade einmal 17 Jahre alt, zieht er vom Land in die Stadt und entdeckt dort neben seiner Arbeit in einer Trafik, auch seine Sexualität. „Ein paar Küsse hatte ich in Filmen zwar schon, aber Bettszenen noch nicht“, erzählt der Jung-Schauspieler beim Treffen im Freud-Museum (im Film entwickelt er eine enge Freundschaft zum prominenten Psychiater). „Ich war aber selbst überrascht, wie unaufgeregt ich war.“