Der Tiger zeigt Krallen: Woods verklagt seine Ex-Geliebte auf 8 Millionen Dollar

2009 hatte sie dann eine Affäre mit Golfstar Tiger Woods. Sehr delikat, weil er damals noch mit Elin Nordegren verheiratet war. Uchile unterschrieb einen Geheimhaltungsvertrag und ihre Verschwiegenheit war Woods laut Daily Mail acht Millionen Dollar wert. Es folgte angeblich noch eine Million jährlich für drei Jahre.

Im Jänner plauderte sie aber dann doch und zwar in der HBO-Doku "Tiger". "Er war in meinem Bett und er war mein Tiger", sagte sie da."Ich habe die Gelegenheit genutzt, um alle Missverständnisse auszuräumen, die die Leute über mich und die Situation haben. Ich wurde als Seitensprung gebrandmarkt, als 'die andere Frau'", meint sie dazu zum US-Klatschportal Page Six.