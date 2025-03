Sorgerecht verloren und aus Wohnung geworfen: Der tiefe Fall der Jaime King

Ihr Vermieter soll die Schauspielerin verklagt und aus der Wohnung ausgesperrt haben, wie Us Weekly berichtet. King hatte seit April 2023 in der über 10.000 Dollar teuren Wohnung in den Hollywood Hills gelebt. Im Jänner soll sie die Mietzahlungen eingestellt haben, wie aus Dokumenten hervorgehe. Ihr Vermieter behauptet, gezwungen gewesen zu sein, King bis zur Zahlung der Miete aus der Wohnung auszusperren, da die Schauspielerin seiner Meinung nach "böswillig" in der Wohnung geblieben sei.

Kings Anwalt wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die zweifache Mutter habe Schauspieljobs angenommen, um die ausstehenden Zahlungen leisten zu können.

"Konzentriere mich derzeit auf meine Kinder"

Nun hat sich King erstmals persönlich zu der Angelegenheit geäußert. "Die Situation mit meinem Vermieter wurde privat geklärt", sagte sie zu Us Weekly. "Es ist enttäuschend – aber nicht überraschend – dass jemand versucht, diesen Moment für Aufmerksamkeit auszunutzen."

Die 45-Jährige betonte, dass ihr Fokus derzeit auf ihrer Familie liege. "Ich konzentriere mich derzeit auf das Wichtigste: meine Kinder", erklärte sie.