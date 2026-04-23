"Der Teufel trägt Prada 2": Nur ein Star trug Prada bei der Premiere

"Wir haben den ersten Film gemacht, ein Jahr, bevor das iPhone herauskam. Das muss man sich mal vorstellen...", fasste Meryl Streep das lange Warten (20 Jahre) auf die Fortsetzung des Kultfilms "Der Teufel trägt Prada" bei der Europapremiere in London auf dem roten Teppich zusammen. Streep schlüpft somit wieder in die Rolle der strengen "Runway"-Chefredakteurin Miranda Priestly (ihre Rolle ist der langjährigen Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour nachempfunden). Sie war übrigens die einzige, die bei der Premiere auch wirklich Prada trug, Anne Hathaway wählte ein Kleid von Versace, Emily Blunt hüllte sich in Balenciaga und Stanley Tucci entschied sich für einen Anzug von Paul Smith.

Während Anne Hathaway im ersten Teil die unsichere und wenig modebewusste Assistentin von Miranda Priestly, Andy Sachs, verkörperte, hat sich nicht nur ihre Filmfigur, sondern auch die Schauspielerin selbst weiterentwickelt, wie sie dem Magazin People sagte: "Ich glaube, wir sind beide selbstbewusster geworden." Denn zu Beginn ihrer Karriere habe ihre Filmfigur "wirklich alles richtig machen und ihre Chefin zufriedenstellen wollen. Heute möchte sie sie selbst sein. Und damit kann ich mich identifizieren." Generell hätte der gesamte Cast nicht mit dem Hype um diesen Film gerechnet. "Niemand von uns hat erwartet, dass der erste Film diese Bedeutung erlangen würde. Dass wir jetzt wieder zusammengekommen sind, war überwältigend und ein großes Vergnügen. Wir waren schon darauf vorbereitet, dass sich die Leute über das Sequel freuen würden. Aber als Tausende Menschen die Straßen stürmten, um uns beim Drehen zuzusehen, habe ich mir gedacht: 'Oh, wow, das ist verrückt'", erzählt Emily Blunt (Mirandas erste Assistentin in Teil 1) der BBC.