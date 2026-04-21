"Teufel trägt Prada 2": Wintour bis Klum bei modischer Weltpremiere

Zwanzig Jahre nach dem Kinostart einer Hollywood-Komödie, die im Modebusiness spielt, wird "Der Teufel trägt Prada" zu einem riesigen Popkultur-Phänomen hochstilisiert. Von Südkorea bis Mexiko wurde schon eifrig Werbung für den zweiten Teil gemacht, jetzt fand die Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" statt. In New York, wo der Blockbuster erneut spielt. Das Marketing ist hochgefahren und bedient die Nostalgie, aber auch die Luxusindustrie. Schon während der Dreharbeiten erzeugten Paparazzi-Fotos von Film-Outfits laut der Plattform Launchmetrics einen Medienwert von 33 Millionen Dollar für Modehäuser – ein Effekt, der sonst nur bei Fashion Weeks entsteht.

Die Hauptdarsteller Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway am Red Carpet ©REUTERS/Jeenah Moon

Lady Gaga und Anna Wintour am Red Carpet Die Marketing-Auftritte von Meryl Streep und Anne Hathaway der letzten Monate nahmen wohl fast genauso viel Zeit in Anspruch wie die Dreharbeiten selbst. Das Modemotto ist ganz offensichtlich Glamour in Rot und Schwarz, wie auch auf dem roten Teppich in New York zu sehen war. Mit dabei waren dieses Mal auch bekannte Gäste wie Lady Gaga, Lucy Liu, Heidi Klum, Ciara und Anna Wintour mit ihrer Tochter Bee. Am 29. April startet der Film in Österreich.

Inhalt des Films Die Fortsetzung erzählt über eine Branche im Umbruch. Vor ihrer Pensionierung konkurriert Miranda Priestly (Streep) mit ihrer ehemaligen Assistentin Andy Sachs (Hathaway). Die berühmte Magazinchefin kämpft mit dem Bedeutungsverlust klassischer Zeitschriften, während digitale Plattformen immer stärker die Regeln bestimmen. Genau das, womit sich auch in der Realität die ehemalige Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour beschäftigen muss, die als Vorlage für die Figur von Priestly diente. Wintour zeigte sich bei der Premiere, ebenso wie ihre neue Vogue-Nachfolgerin Chloe Malle.

Meryl Streep setzte am Red Carpet ein Modestatement. ©APA/AFP/ANGELA WEISS

Meryl Streep erschien glamourös wie ihr Alter Ego Miranda Priestly: in einer Leder-Kreation von Givenchy, mit Opernhandschuhen und dunkler Sonnenbrille.

©REUTERS/Jeenah Moon

Anna Wintour in der mitte, links ihre Schwiegertochter Elizabeth Cordry-Shaffer, rechts Tochter Bee Carrozzini.

©EPA/Olga Fedorova

Hathaway setzte auf ein spektakuläres rotes Couturekleid mit skulpturalem Rock, maßgeschneidert für diesen Auftritt von Nicolas Ghesquière, Chefdesigner bei Louis Vuitton. Stylistin ist Erin Walsh.

©REUTERS/Jeenah Moon

Chloe Malle, die neue Leitung der US-Vogue und damit Nachfolgerin von Anna Wintour - die heute für alle Inhalte von Conde Nast Magazinen zuständig ist.

©REUTERS/Jeenah Moon

4000 Stunden Handarbeit: Nebendarstellerin Emily Blunt in einem opulenten Kleid mit asymmetrischem Schnitt und goldenem Federtop von Schiaparelli.

©APA/AFP/ANGELA WEISS

Ungewöhnlich klassisch: Lady Gaga bei der Premiere. Angeblich ist sie in der Fortsetzung zu sehen.

©APA/AFP/ANGELA WEISS

Heidi Klum in einer salbeigrünen Robe mit seitlichen Cut-Outs. Das Kleid stammt von einem Jungdesigner ihrer neuen Staffel "Project Runway".

©REUTERS/Jeenah Moon

Schwarzes Spitzenkleid von Georges Hobeika für Lucy Liu.

©REUTERS/Jeenah Moon

Model Coco Rocha in und mit Christian Siriano.

©REUTERS/Jeenah Moon

Cool im Jeansmantel: Sängerin Ciara.

©APA/AFP/ANGELA WEISS

Mit dabei war auch Streeps Tochter Grace Gummer mit ihrem Ehemann, dem Musiker Mark Ronson.

©REUTERS/Jeenah Moon