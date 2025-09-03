Neue "Vogue"-Chefredakteurin Chloe Malle ist ein "stolzes Nepo-Baby"

Die neue Vogue-Chefin Chloe Malle hat nach eigenem Bekunden kein Problem damit, dass sie wegen ihrer berühmten Eltern bessere Startbedingungen ins Berufsleben hatte. Sie sei ein "stolzes Nepo Baby", sagte die 39 Jahre alte Nachfolgerin von Mode-Ikone Anna Wintour (75) im Interview der New York Times.

Malle ist die Tochter der US-Schauspielerin Candice Bergen (79, "Book Club") und des 1995 gestorbenen Filmregisseurs Louis Malle. Der Begriff "Nepo Baby" leitet sich vom Wort Nepotismus (Vetternwirtschaft) ab und bezieht sich auf eine Person, die von ihrer Herkunft profitiert. "Es steht außer Frage, dass ich zu 100 Prozent von den Privilegien profitiert habe, mit denen ich aufgewachsen bin", sagte Malle weiter. Etwas anderes zu behaupten, wäre schlicht realitätsfern. "Ich muss aber sagen, dass es mich immer dazu gebracht hat, viel härter zu arbeiten. Ein großes Ziel meines Lebens war es, zu beweisen, dass ich mehr bin als nur Candice Bergens Tochter oder jemand, der in Beverly Hills aufgewachsen ist."