Emily Blunt und Stanley Tucci bekommen "Walk of Fame"-Sterne

Auf dem "Walk of Fame" im Herzen der Filmmetropole werden sie am 30. April mit zwei Sternenplaketten gefeiert, teilten die Verleiher der Auszeichnungen mit. Sie sind nicht nur Co-Stars, sondern auch miteinander verwandt.

In der Modewelt-Satire "Der Teufel trägt Prada 2" sind Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) Seite an Seite zu sehen. Zusammen sollen die beiden Stars nun auch in Hollywood verewigt werden.

Tucci ("Konklave", "Die Tribute von Panem - The Hunger Games") ist seit 2012 mit der Literaturagentin Felicity Blunt, der älteren Schwester der Schauspielerin, verheiratet. Emily Blunt, die 2025 in dem Sportdrama "The Smashing Machine" mitspielte, war 2024 mit ihrer Nebenrolle in dem preisgekrönten Drama "Oppenheimer" für einen Oscar nominiert.

Blunt und Tucci standen bereits 2006 in dem Original-Hit "Der Teufel trägt Prada" gemeinsam mit Meryl Streep und Anne Hathaway vor der Kamera. Die Fortsetzung, die gerade in New York Weltpremiere feierte, soll am 1. Mai in den USA in die Kinos kommen.

Doppel-Ehrungen auf dem "Walk of Fame" sind selten. So wurden etwa 2021 die "Love Story"-Stars Ali MacGraw und Ryan O'Neal zusammen gefeiert. Goldie Hawn und Kurt Russell erhielten 2017 zwei Sternenplaketten nebeneinander. 2012 enthüllten die Schauspielerin Felicity Huffman und ihr Ehemann und Kollege William H. Macy gemeinsame Sterne.