"People"-Magazin kürt Anne Hathaway zum "schönsten Coverstar der Welt"
US-Schauspielerin Anne Hathaway (43) ist derzeit aufgrund der Fortsetzung des Films "Der Teufel trägt Prada" (kommt Ende April in die Kinos) in aller Munde. Auch das "People"-Magazine sprang jetzt auf ihren Popularitätszug auf und kürte sie zum "schönsten Coverstar der Welt".
Dabei geht es aber nicht in erster Linie um Äußerlichkeiten, sondern um Frauen, die Schönheit neu definieren. So sagt sie etwa im dazugehörigen Interview über das Altern: "Eines der Dinge, das ich an meinen 40ern liebe, ist, dass mich Dinge nicht mehr so aufregen. Früher war jedes Hoch so hoch und jeder Tiefpunkt sehr tief. Und jetzt schätze ich wirklich die Ruhe."
Früher dachte sie auch, dass sie eine bessere Schauspielerin sei "wenn ich extrem hart zu mir selbst bin. Mit 40 habe ich irgendwie einen neuen Zugang gefunden und hatte kein Interesse mehr daran, ein verkrampftes Leben zu führen. Ich wollte einfach nur noch zu dem Teil kommen, der Spaß macht."
Kommentare