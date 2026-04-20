"People"-Magazin kürt Anne Hathaway zum "schönsten Coverstar der Welt"

US-Schauspielerin Anne Hathaway (43) ist derzeit aufgrund der Fortsetzung des Films "Der Teufel trägt Prada" (kommt Ende April in die Kinos) in aller Munde. Auch das "People"-Magazine sprang jetzt auf ihren Popularitätszug auf und kürte sie zum "schönsten Coverstar der Welt".

Dabei geht es aber nicht in erster Linie um Äußerlichkeiten, sondern um Frauen, die Schönheit neu definieren. So sagt sie etwa im dazugehörigen Interview über das Altern: "Eines der Dinge, das ich an meinen 40ern liebe, ist, dass mich Dinge nicht mehr so aufregen. Früher war jedes Hoch so hoch und jeder Tiefpunkt sehr tief. Und jetzt schätze ich wirklich die Ruhe."