20 Jahre später: Das erste Foto von Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada 2"

Andy Sachs ist zurück: Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway zeigt sich knapp 20 Jahre nach Erscheinen der Komödie "Der Teufel trägt Prada" wieder in ihrer berühmten Rolle. "Andy Sachs 2025" schrieb die Schauspielerin auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie in ärmelloser Nadelstreifenweste und eleganter Hose in die Kamera strahlt. Die Dreharbeiten zu der Fortsetzung der Modewelt-Satire waren kürzlich angelaufen.