Der Synthesizer-Sir: Discokönig Giorgio Moroder feiert 80. Geburtstag

Giorgio wer? Mit dem Namen Giorgio Moroder verbindet vielleicht nicht jeder auf Anhieb etwas – mit seiner Musik aber bestimmt!

Der gebürtige Südtiroler gilt als DER Disco-Pionier, hat mit Superstars wie Freddie Mercury, Barbra Streisand, Cher, Donna Summer, David Bowie und Elton John gearbeitet, drei Oscars (1997 für die Filmmusik von Midnight Express, 1983 für „What a Feeling“ aus Flashdance und 1986 für „Take My Breath Away“ aus Top Gun) und zahlreiche weitere Preise abgeräumt und wurde 2004 in die Dance Music Hall of Fame aufgenommen.