Der Star aus "Beverly Hills, 90210": Shannen Doherty wird 50

Geboren wurde Doherty 1971 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Ihre Mutter besaß einen Schönheitssalon, ihr Vater arbeitete in der Finanzbranche. Doherty interessierte sich schon früh für die Schauspielerei und bekam bald erste kleine Rollen, unter anderem in der Serie "Unsere kleine Farm". 1990 schaffte sie dann als Brenda Walsh in "Beverly Hills, 90210" den Durchbruch.

Rückzug durch Ruhm

Aber mit dem Ruhm kamen auch Probleme. Berichten zufolge gab es immer wieder Streit am Set. Doherty schien sich mit ihren Kollegen damals Medienberichten zufolge überhaupt nicht zu verstehen. "Je mehr Geschichten über mich geschrieben wurden, desto defensiver und verschlossener wurde ich", sagte die Schauspielerin dem Magazin Elle jüngst. "Und desto größer wurden die Mauern, die ich um mich herum errichtet habe. Ich hatte viel Groll in mir." Aber die Berichte seien auch nicht ganz falsch gewesen, gibt Doherty zu. "Mit 19 Jahren ist Diplomatie nicht etwas, von dem man etwas versteht."