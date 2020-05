Der letzte große Zeitzeuge

"Wenn Sie sagen, der Kaiser war ein alter Herr", erwiderte ich, "dann ist das doch eine Kritik an der Institution der Monarchie, denn das demokratisch gewählte Oberhaupt einer Republik hätte mit 84 Jahren wohl kaum über Krieg und Frieden zu entscheiden gehabt."



"Auch in einer Republik regieren Gott sei Dank alte Leute", ließ er sich nicht aus der Fassung bringen. "Aber mein Vater hat dann alles versucht, den Krieg zu beenden, nur war es leider schon zu spät. Vielleicht hätte er etwas verändern können, wenn er früher drangekommen wäre, aber das sind natürlich Spekulationen, Sandkastenspiele der Geschichte."



An seinen Vater, der 1922 mit 34 Jahren an einer Lungenentzündung auf Madeira verstorben war, konnte er sich gut erinnern, "allerdings bin ich ihm erst im Exil wirklich nahe gekommen, da er während des Krieges meist an der Front war. In den letzten Wochen seines Lebens hat er dann versucht, mich in sei-ne Gedanken einzuführen. Er war gütig, ausgeglichen und ein tiefgläubiger Mensch."