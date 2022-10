Der Kommentar, der Pierce Brosnan einst die "Batman"-Rolle gekostet haben könnte

"Ich wollte damal, als Tim Burton Regie führte, Batman machen. Offensichtlich habe ich den Job nicht bekommen", sagte der Schauspieler unter den Lachern des Publikums in der "The Tonight Show". Ich erinnere mich, dass ich etwas Dummes zu ihm sagte. Und zwar: 'Ich kann keinen Mann verstehen, der seine Unterhose über seiner Hose trägt.'" In das ledernes Fledermauskostüm sollte schließlich Michael Keaton schlüpfen.

Seit Tim Burton mit "Batman" den Kinohit des Jahres 1989 lieferte, gehört das Franchise um den dunklen Rächer zu den wichtigsten des Blockbusterkinos. Die Leinwandgeschichte von Bruce Wayne und seinem Alter Ego begann allerdings deutlich früher - vor rund 80 Jahren. Sein Leinwanddebüt gab Batman schon im Zweiten Weltkrieg in einer 15-teiligen, für das Kino produzierten Serie. Lewis Wilson spielte 1943 den ersten Batman.