Der kleine Royal Louis ist ein echter Schnäppchen-Prinz

Ob Kleider, Schmuck oder Schuhe - vor allem die Briten-Royals wie Kate, Meghan (zumindest in ihrer aktiven Zeit) und Co. gelten als wahre Mode-Ikonen und ihre Looks werden gerne nachgeshoppt. Vorausgesetzt man kann es sich leisten.

Aber auch der nächsten Generation wird schon ganz genau auf die Kleidung geschaut - so fand man jetzt heraus, dass der kleine Louis, Kate und Williams Sohn, ein echtes Schnäppchen trägt.