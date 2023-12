"Der Alte"-Star Rolf Schimpf muss mit 99 Jahren aus Seniorenresidenz ausziehen

Auf der Internetseite gibt das Haus Einblicke in seine Preise. So ist eine 56 Quadratmeter gro├če Wohnung mit zwei Zimmern, Balkon und Duschbad ab rund 3400 Euro zu haben, inklusive einem umfangreichen Paket an Leistungen, wie es dort hei├čt.

Schimpf wurde am 14. November 1924 in Berlin geboren. Nach Anf├Ąngen am Theater stand er auch vor der Kamera, etwa f├╝r die ARD-Krimireihe "Tatort" oder die ZDF-Serie "SOKO 5113". Zum Star wurde er durch seine Rolle als TV-Ermittler in "Der Alte", in der er ab 1986 als Hauptkommissar Leo Kresse 20 Jahre lang auf Verbrecherjagd ging.