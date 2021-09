Moderator Günther Jauch sorgte in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstagabend für eine Schrecksekunde. Während eines Spiels, bei dem er Schwimmflossen tragen musste, stürzte er - und landete auf dem Hinterkopf. Auswirkungen auf seine Perfomance hatte der Vorfall offenbar nicht - schlussendlich sorgte Jauch im Finalspiel mit vollem Körpereinsatz für einen Sieg seines Teams.

Anfang April war bekannt geworden, dass sich Jauch mit Corona infiziert hatte. Er verpasste wegen der Infektion drei Ausgaben der Live-Show, in der er normalerweise mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk auftritt. Vertreten wurde von Promi-Frauen, Promi-Männern und von Koch Tim Mälzer, der erstmals eine Samstagabendshow moderierte.