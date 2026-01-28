Denise Richards und Aaron Phypers: Kampf um OnlyFans-Gewinne eskaliert
Schauspielerin Denise Richards befindet sich seit vergangenem Jahr in einem erbitterten Scheidungskampf mit ihrem (Noch-)Ehemann Aaron Phypers, mit dem sie sechs Jahre verheiratet war. Phypers reichte im Juli 2025 die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen ein.
Denise Richards: Streit um Einnahmen durch OnlyFans
Die Trennung eskalierte jedoch, als Richards ihrem Ex-Partner schwere häusliche Gewalt vorwarf - was zu einer dauerhaften einstweiligen Verfügung gegen ihn und Anklagen führte. Phypers bestreitet die Vorwürfe, gibt finanzielle Schwierigkeiten an und fordert Unterhalt. Der Rechtsstreit ist geprägt von heftigen gegenseitigen Anschuldigungen und Gerichtsverhandlungen - aktuell geht es um Richards' OnlyFans-Einnahmen, von denen Phypers Berichten zufolge die Hälfte beansprucht.
Wie das Promiportal TMZ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, soll Denise Richards bei einem Richter beantragt haben, den Antrag ihres Ex-Partners, in dem er Anspruch auf die Hälfte ihrer OnlyFans-Einnahmen stellt, abzulehnen. Als Grund wird angegeben, dass Phypers eine Frist versäumt haben soll.
TMZ zufolge soll die Ex-Frau von Charlie Sheen eine aktualisierte Einkommens- und Ausgabenerklärung von Phypers gefordert haben, die bisher aber nicht beim Gericht eingegangen ist.
Dem Bericht zufolge hat der Richter noch keine Entscheidung getroffen.
OnlyFans für Richards "lukratives" Geschäft
In Dokumenten, die Page Six im Oktober öffentlich machte, gab Schauspieler Phypers an, Richards beim Aufbau ihres OnlyFans-Accounts geholfen zu haben.
Er soll auch die Urheberrechte an vielen auf der Plattform veröffentlichten Bildern besitzen.
Der 53-Jährige behauptet ferner, dass die 2022 gelaunchte Seite der "Wild Things"-Darstellerin im Monat bis zu 300.000 US-Dollar einbringe. Richards selbst hat die genauen Einnahmen nicht preisgegeben. In einem Interview mit People hatte sie ihren OnlyFans-Account im Februar des vergangenen Jahres jedoch als "ziemlich lukrativ" bezeichnet.
Kommentare