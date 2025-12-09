Überraschende Meinung: Judi Dench über Weinstein und Spacey

Die britische Schauspielikone Judi Dench (90) hat in einem Interview mit der britischen Radio Times überraschende Einblicke in ihre Haltung zu den umstrittenen Persönlichkeiten Kevin Spacey (66) und Harvey Weinstein (73) gegeben. Denchs Aussagen sorgen in den sozialen Medien für Stirnrunzeln.

"Vergebung ist etwas Persönliches"

Was ihre Verhältnis zu Harvey Weinstein betrifft, wog die Schauspielerin ihre Worte genau ab. "Ich kannte Harvey, ich kannte ihn gut und habe mit ihm gearbeitet, und ich habe nichts von alledem erlebt – sehr zum Glück für mich", so Dench über den Filmmogul, der aktuell wegen Vergewaltigung eine langjährige Haftstrafe absitzt. Weinstein verhalf Dench zum Durchbruch, vor allem mit ihrer Rolle im Film "Ihre Majestät Mrs. Brown" aus 1997.

Dench ist sich nicht sicher, wie sie zu den Entwicklungen rund um Weinstein steht, äußerte aber Mitgefühl für die Opfer. So betonte sie auch, dass sie sich schwer tue, eine klare Haltung zur Vergebung zu finden: "Ich stelle mir vor, er hat seine Zeit abgesessen... Ich weiß es nicht, für mich ist Vergebung etwas Persönliches."

Auf einen Filmausschnitt angesprochen, in dem Weinstein mit zwei Stöcken gehend zu sehen war, kommentierte sie: "Ich habe einen Filmausschnitt gesehen, in dem Harvey an zwei Stöcken ging, und man denkt sich: 'Nun ja...'".