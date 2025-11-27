Judi Dench über Netzhauterkrankung: "Kann niemanden mehr erkennen"

Die britische Schauspielerin Judi Dench kann eigenen Angaben zufolge aufgrund ihrer Augenerkrankung inzwischen keine Menschen mehr erkennen. Sie stehe seit einiger Zeit nicht mehr vor der Kamera, weil sie "nichts mehr sehen" könne, sagte die 90-Jährige dem britischen Sender ITV. Ihr Kollege Ian McKellen (86), der neben ihr saß, sagte daraufhin zu ihr: "Aber wir können dich sehen."

Dench antwortet: "Ja, und ich kann deine Umrisse sehen und ich kenne dich so gut, aber ich kann jetzt niemanden mehr erkennen." Die beiden Schauspieler scherzten darüber, dass Dench dennoch weiterhin manchmal zu Fremden gehe und sage: "Schön, dich wiederzusehen!".