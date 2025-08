In den 1980er- und 90er-Jahren war Demi Moore die gefragteste Schauspielerin Hollywoods, durfte sich eine zeitlang sogar mit dem inoffiziellen Titel "Gagen Queen" schmücken, Filmhits wie "Ghost – Nachricht von Sam", "Ein unmoralisches Angebot" oder "Eine Frage der Ehre" sei Dank. Doch einen ganz großen Meghit ließ sich Moore durch die Lappen gehen. Dafür gibt sich die heute 62-Jährige selbst die Schuld - und sie hadert damit immer noch.

Wegen Selbstzweifeln nicht in "Top Gun" Vorgesprochen hat Moore, damals Anfang 20, nämlich für den Actionknüller "Top Gun", der Tom Cruise endgültig in Superstar-Sphären katapultieren sollte. Und anfangs lief auch alles toll, so Moore in einem Interview mit Radiomoderator Howard Stern, in dem sie auf diesen Misserfolg in ihrer Karriere zurückblickt. "Ich denke, es war einfach das Timing. Das erste Vorsprechen war großartig, aber beim Screentest habe ich versagt." Selbstkritisch erinnert sie sich: "Ich habe zu viel nachgedacht, ich war nervös und hatte nicht die nötige Kontrolle. Durch meine Selbstzweifel verstärkte dann die Idee, dass ich einfach nicht gut genug war." Konkret handelte es sich um die Rolle der Ausbilderin Charlie, die schließlich an Kelly McGillis ging. Vielleicht ein (kleiner Trost) für Moore: McGillis war trotz ihrer Rolle in "Top Gun" keine große Karriere vergönnt, in der Fortsetzung "Top Gun: Maverick" (2022) war sie nicht mehr mit von der Partie.

Lange Karriereflaute für Moore Auch Moore hatte viele Jahre lang mit einer Karriereflaute zu kämpfen. Nach Flops wie "Stripease" oder "Die Akte Jane" galt sie als Kassengift, auch Kritiker machten sich über ihr angeblich grauenhaftes Schauspiel lustig. Moore versuchte 2003 ein Comeback mit "3 Engel für Charlie – Volle Power", aber auch dieser Streifen enttäuschte an den Kinokassen. Danach folgten viele Jahre lang kleinere Produktionen und Rollen, was Moore auch auf die Altersdiskriminierung und den Sexismus innerhalb Hollywoods zurückführte: Gute Rollen seien für Frauen "eines bestimmten Alters" äußerst rar, ältere Frauen seien in der Traumfabrik zudem unsichtbar, prangerte sie in diversen Interviews an.