Diese Stars wehren sich gegen Nackt- und Erotikszenen

Während das Publikum meist durchaus Gefallen an ihnen findet, sind sie bei Schauspielerinnen und Schauspielern durchaus umstritten: Nackt- sowie Erotikszenen. Manche Stars haben kein Problem damit, vor der Kamera die Hüllen fallen zu lassen, allen voran, wenn es das Drehbuch unterstützt und dem dargestellten Charakter mehr Tiefe verleiht. Es gibt aber auch Schauspieler und Schauspielerinnen, die in solchen Szenen nichts mehr als Voyeurismus des Regisseurs und des Publikums sehen und sich weigern, diesen zu unterstützen. Manche von ihnen lassen sich sogar vertraglich zusichern, nicht für Nackt- und/oder Sexszenen zur Verfügung stehen zu müssen.

Einig scheinen sich zumindest aber alle darin zu sein, dass das Drehen von intimen Szenen kein Spaß und alles andere als prickelnd ist: Immerhin wird man von einer Menge von Menschen beobachtet, man muss oft bestimmten – sehr strengen – Regeln und Anweisungen folgen. Mittlerweile, angestoßen durch die MeToo-Bewegung, werden sogenannte Intimitätskoordinatoren ans Set geholt, die genauestens darauf achten sollen, dass keine Grenzen überschritten werden. Der KURIER bietet Ihnen einen kleinen Überblick über jene Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich gegen Nackt- und Erotikszenen wehren. Die Gründe dafür sind äußerst vielfältig.

Penn Badgley Der "You"-Schauspieler Penn Badgley sorgte 2023 für Schlagzeilen, als er öffentlich zugab, keine Lust (mehr) auf Sexszenen vor der Kamera zu haben. Dies kam umso überraschender, da die Netflix-Serie rund um einen Stalker und Serienkiller vor allem zu Beginn nicht mit jener Art von Szenen geizte, die man sich lieber nicht im Kreis der Familie ansieht. Der Grund dafür ist aber nicht Prüderie. Badgley hatte vielmehr das Gefühl, in diesen Momenten seiner Ehefrau Domino Kirke-Badgley untreu zu sein. Die beiden sind seit 2018 verheiratet. "Treue in jeder Beziehung, besonders in meiner Ehe, ist sie mir wichtig. Es ist einfach ein Punkt erreicht, an dem ich das nicht mehr tun möchte", so der Schauspieler in seinem Podcast "Podcrushed". Aus diesem Grund bat er die Showrunnerin um weniger Sexszenen, was ihm auch gewährt wurde.

Liam Neeson Auch der Actionstar Liam Neeson gab 2023 an, mit Sexszenen nichts anfangen zu können. "Ich will ehrlich sein, wenn eine Sexszene kommt, kann ich einfach nicht hinschauen", gab er in einem Interview mit Vanity Fair zu Protokoll. Solche Szenen seien ihm "einfach peinlich". Und weiter: "Ich mache sie nicht gerne. Ich habe schon einige Sexszenen gedreht und ich hätte es lieber der Fantasie überlassen (...)." Auch, wenn er nicht selbst involviert ist, hält er von Sexszenen in Filmen nicht viel. "Ich weiß, dass sie choreografiert sind und so, aber das muss ich nicht sehen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/KEVORK DJANSEZIAN Liam Neeson

Rebel Wilson Die Schauspielerin Rebel Wilson lässt sich vertraglich zusichern, dass sie keine Nacktszenen vor der Kamera drehen muss. Das erzählte sie im Interview mit der britischen Marie Claire. Für den Film "Der Spion und sein Bruder" wurde deswegen ein Body-Double engagiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Rebel Wilson

Sarah Jessica Parker Im Gegensatz zu ihren "Sex and the City"-Kolleginnen war Sarah Jessica Parker nicht bereit, in der Serie nackt aufzutreten. Das ist auch der Grund, wieso Carrie beim Intimfight im Bett stets einen BH trägt. Auch ihre Verträge enthalten eine "No Nudity"-Klausel. Vorurteile gegenüber Kollegen und Kolleginnen, die sich vor der Kamera entblößen, habe sie aber nicht, betonte Parker im Interview mit The Hollywood Reporter: "Ich verurteile niemanden, der sich dafür entscheidet. Ich finde es fantastisch, dass sich die Leute dabei wohl fühlen. Es ist keine prinzipientreue oder religiöse oder ideologische Position meinerseits."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Jessica Parker

Megan Fox Obwohl sich die Schauspielerin am Red Carpet und in Fotoshootings gerne von ihrer sexy Seite zeigt, wird man Megan Fox niemals hüllenlos in einem Film oder einer Serie sehen. Sie habe bereits Rollen aus diesem Grund abgelehnt, wird sie vom britischen Mirror zitiert: "Ich habe einige gute Projekte gelesen, die von und mit talentierten Leuten und talentierten Regisseuren waren, aber die Dinge, die die Frauen in dem Film tun müssen, sind Dinge, die meine Söhne niemals wissen oder sehen dürfen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Megan Fox

Samuel L. Jackson Einen ganz speziellen Grund, wieso er keine Nackt- und Sexszenen dreht, verriet Samuel L. Jackson im Interview mit Radiomoderator Howard Stern. Wenn er sich doch dafür entscheiden sollte, dann nur, wenn ihn ein Penis-Double vertritt. Als der Radiomoderator (der bekannt dafür ist, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen) den Marvel-Star fragte, ob ein zu kleines bestes Stück der Grund für seine Einstellung sei, antwortete Jackson ehrlich: "Ich weiß nicht, ob er gewaltig genug ist. Meine Aura ist so groß, ich weiß nicht, ob mein Penis groß genug ist, um meine Aura auszufüllen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Samuel L. Jackson

Blake Lively "Gossip Girl"-Star Blake Lively ist der Meinung, dass nackte Schauspieler und Schauspielerinnen von der eigentlichen Handlung ablenken würden. Weshalb auch sie keine Nacktszenen dreht. "Wenn ich Nacktheit in Filmen sehe, werde ich immer davon abgelenkt. Ich weiß, wenn ich mir eine Szene ansehe und jemand seine Brüste draußen hat, dann ist das alles, worauf ich schaue – ich kann nicht anders", so Lively gegenüber Complex. "Ich glaube einfach nicht, dass das jemals das Richtige für mich sein wird."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Blake Lively

Mahershala Ali Der Oscar-Preisträger Mahershala Ali hätte seine Rolle in "Der seltsame Fall des Benjamin Button" nicht angenommen, hätte Regisseur David Fincher seine Sexszene mit Taraji P. Henson nicht abgeschwächt, verriet Ali in der TV-Sendung Good Morning America. Als Muslim fühle er sich mit Sexszenen nicht wohl, erklärte er. Sein Glaube und solche Szenen würden sich nicht vereinbaren lassen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Mahershala Ali

Keira Knightley Die britische Schauspielerin Keira Knightley wurde 2015 Mutter – und ab diesem Zeitpunkt entschied sie sich, keine Nackt- und Erotikszenen mehr zu drehen. Der "männliche Blick" der Kamera schrecke sie ab, gab sie im "Chanel"-Podcast an. Aber auch Eitelkeit spielte bei dieser Entscheidung eine Rolle, räumte Knightley ein. Nach zwei Schwangerschaften sei ihr Körper nicht mehr derselbe, weshalb sie sich nackt vor der Kamera nicht mehr wohl fühle. In Sexszenen (die Knightley – im Gegensatz zu Lively – jedoch manchmal wichtig für die Handlung empfindet) lässt sie sich deshalb von einem Body-Double vertreten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Keira Knightley

Anna Kendrick Auch Anna Kendrick bestand in der Komödie "Mike and Dave Need Wedding Dates" auf ein Body-Double. Den Grund verriet die Schauspielerin im Interview mit The Telegraph allerdings nicht. "Ich werde es nicht tun. Ich kritisiere keine Leute, die Nacktszenen machen, aber ich plane, das weiterzumachen, was ich tue, und hoffe, dass es weiterhin gut läuft."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERIE MACON Anna Kendrick