Demi Moore: "Selbstzweifel haben mich fast zerstört"

In den 1980er- und 90er-Jahren gelangte Demi Moore zu Weltruhm. Nun verriet sie bei einer Gala in Los Angeles, wo sie zur "Frau des Jahres" gekürt wurde, dass ihre Selbstzweifel sie damals fast selbst zugrunde gerichtet hätten.

Demi Moore über destruktive Vergangenheit

"Schon früh in meiner Karriere habe ich angefangen, mich selbst vernichten zu wollen", erzählte die 55-Jährige, die viele Jahre mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte. "Ich befand mich in einer Abwärtsspirale. Egal, wie erfolgreich ich war, ich habe mich nie gut genug gefühlt".

"Ich hatte absolut kein Selbstwertgefühl", enthüllte die Ex-Frau von Bruce Willis und erzählte, dass ihre Selbstzweifel sie schon bald an einen "kritischen Punkt" geführt hätten.

Doch zwei Menschen, "die sie kaum kannte", hätten ihr damals ein Ultimatum gestellt. "Sie gaben mir die Chance, den Lauf meines Lebens neu zu bestimmen, bevor ich alles zerstörte. Offensichtlich sahen sie mehr in mir als ich selbst. Und ich bin so dankbar, denn ohne diese Chance, ohne ihren Glauben an mich würde ich heute nicht hier stehen", so der "Ghost – Nachricht von Sam"-Star.