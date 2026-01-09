Demi Moore über Ritual in Ehe mit Bruce Willis: "Jahrelang so gemacht"

Die beiden Schauspieler Demi Moore und Bruce Willis waren von 1987 bis 2000 verheiratet und haben drei erwachsene Töchter (Rumer, Scout, Tallulah). Obwohl sie geschieden sind, pflegen sie ein sehr enges Verhältnis. Moore unterstützt ihren Ex-Mann auch bei seiner Demenz-Erkrankung. Demi Moore über intime Momente mit Ex-Mann Willis Nun hat die "Substance"-Darstellerin seltene Details über ihre Anfangszeit mit Bruce Willis ausgeplaudert. Moore besuchte am Mittwochabend eine private Vorführung von Kate Hudsons Neil-Diamond-Film "Song Sung Blue" im Soho House in Los Angeles. Die Oscar-Nominierte mischte sich in Begleitung ihres kleinen Hundes unter die Gäste, bevor sie sich mit Goldie Hawns Tochter unterhielt.

Dabei sprach Moore auch über Bruce Willis. Laut einem Gast der Veranstaltung erzählte sie, dass sie und Willis große Fans von Diamonds Liedern seien und seine Musik während ihrer 13-jährigen Ehe oft gehört hätten. "Ganz persönlich: Bruce liebte Neil Diamond", erzählte Moore laut Daily Mail bei der Veranstaltung während einer Fragerunde mit Kate Hudson. Sie fuhr fort: "Als wir uns kennenlernten, hörte er eines Tages laut Neil Diamond. Ich fragte: "Was soll das denn?" Er meinte, heute sei Neil-Diamond-Tag! Und er hörte ihn den ganzen Tag. Das machte er jahrelang. Er war ein riesiger Neil-Diamond-Fan. Und ich bin es auch." Erster Mann von Moore in Nacht vor Hochzeit betrogen Demi Moore war vor ihrer Ehe mit Bruce Willis mit Musiker Freddy Moore verheiratet. In ihren Memoiren "Inside Out" gab sie zu, ihren ersten Mann in der Nacht vor der Hochzeit betrogen zu haben. Die damals lediglich 17-Jährige "schlich sich von ihrer eigenen Junggesellinnenparty weg" und ging zum Apartment eines Mannes, den sie "an einem Filmset" kennengelernt hatte, um dort die Nacht zu verbringen. Sie habe Zweifel an der Hochzeit gehegt, doch es nicht übers Herz gebracht, "zu dem Mann zu gehen, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen wollte."