Demi Moore gibt Gesundheitsupdate über Exmann Bruce Willis: "Er ist stabil"

Am Rande eines Filmfestivals in New York sagte sie laut dem US-People-Magazin: "Die Krankheit ist, was sie ist. Und ich denke, man muss sie akzeptieren. In seinem jetzigen Zustand ist er stabil", so Moore während eines Live-Gespächs. Zurückzublicken bringe wenig, so der Hollywoodstar. "Ich kann nur dazu ermutigen, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Wenn man an dem festhält, was einmal war, kann man nur verlieren", sagte Moore dem Publikum vor Ort. "Aber wenn du kommst und ihnen auf Augenhöhe begegnest, findest du viel Schönheit und Süßes."