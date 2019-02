Demi Moore rechnet mit Hollywood ab

Demi Moore rührt derzeit die Werbetrommel für ihren neuesten Film. In der Horrorkomödie "Corporate Animals" ist die 56-Jährige in der Hauptrolle als ambitionierte Geschäftsführerin zu sehen. Dabei gibt sie sich aber auch kritisch.

Moore fordert mehr Hauptrollen für ältere Frauen

In einem Interview spielte Moore auf den Trend in Holllywood an, dass ältere Frauen oft dazu gedrängt werden, die Rolle des Bösewichts zu übernehmen. Umso älter eine Frau sei, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie eine Hauptrolle bekommt oder die Heldin spielen kann.