Demi Moore macht ihren Töchtern Konkurrenz

Wüssten wir's nicht besser, würden wir nicht davon ausgehen, dass die Dame in der Mitte die Mutter der beiden jungen Frauen ist: Im Rahmen der SAG-Awards besuchte Demi Moore zusammen mit ihren beiden Töchtern, Scout (25) und Tallulah Willis (22) eine Party in West Hollywood. Dass sie selbst 54 ist, war ihr aber kaum anzusehen.

Demi Moore & Töchter als Vintage-Trio

Das fesche Trio präsentierte sich bei der Feier im ähnlichen Look: Alle drei Damen trugen bodenlange Vintage-Roben und dazu offene Haare.

Foto: pps.at

Während sich Demi und Scout in Schwarz präsentierten, trug Tallulah ein mit floralen Motiven bedrucktes Kleid. Scout rühmte bei dieser Gelegenheit den Modegeschmack ihrer Mama und verriet, dass sie alles in Sachen Fashion von Demi gelernt habe.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison

Diese machte an der Seite ihrer beiden Töchter einen zufriedenen Eindruck. In der Vergangenheit hatte Demi Moore immer wieder mit Beauty-OPs für Schlagzeilen gesorgt. Seit einiger Zeit scheint die Schauspielerin aber auf übertriebene Filler zu verzichten - und wirkte auch auf der Hollywood-Party trotz oder gerade wegen ihrer kleinen Falten umso entspannter.

