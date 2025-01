Demi Moore und Andrew Garfield: Das neue Traumpaar Hollywoods?

Das genügt Fans jedoch bereits, um über die Beziehung zwischen Garfield und Moore zu spekulieren – und zu träumen. In den Kommentaren des TikTok-Videos ist mehrfach zu lesen, dass man sich über eine Beziehung zwischen den beiden Stars freuen würde. Zudem gibt es Gerüchte, dass Garfield aktuell in Moores Haus in Sun Valley, Idaho, wohnen würde.

Weder Garfield noch Moore äußerten sich bis dato zu den Gerüchten.

Prominente Ex-Partner

Der Ex-"Spiderman" würde jedenfalls in Moores Beuteschema passen: Von 2003 bis 2013 war sie mit dem 16 Jahre jüngeren Ashton Kutcher verheiratet, ebenfalls Hollywood-Schauspieler. Ende 2022 ging ihre Beziehung mit dem Schweizer Sternekoch Daniel Humm in die Brüche. Mit Ex-Mann Bruce Willis verbindet sie immer noch eine enge Beziehung.

Auch Garfield war früher mit Hollywood-Kolleginnen zusammen: von 2008 bis 2011 mit Shannon Woodward, von 2011 bis Mitte 2015 mit Emma Stone, die an seiner Seite auch in den "The Amazing Spiderman"-Filmen zu sehen war. Er kann sich aber auch Beziehungen mit Männern vorstellen, erzählte Garfield in einem Interview: Er identifiziere sich zwar als heterosexuell, aber sei "jederzeit offen für alle Impulse, die in mir aufkommen könnten".