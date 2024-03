Delevingnes Villa von Feuer völlig zerstört: Vater spekuliert über Ursache

Ihre Sieben-Millionen-Dollar-Villa bei Los Angeles ist nur mehr Schutt und Asche. "Mein Herz ist heute gebrochen... Ich kann es nicht glauben. Das Leben kann sich innerhalb eines Wimpernschlages ändern. Also schätzt, was ihr habt", so Model und Schauspielerin Cara Delevingne in ihren Instagram-Storys.