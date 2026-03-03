Davina Geiss: "Frauen sind da, um Kinder zu gebären"

Vor kurzem feierten die Geiss-Töchter Shania und Davina ihr Debüt beim Wiener Opernball, nun sorgt eine Aussage einer der Schwestern für Aufregung in den sozialen Medien. Denn Davina Geiss scheint eine Ansicht über Geschlechterrollen zu vertreten, die nicht mehr zeitgemäß ist.

Davina: "Männer sind da, um zu arbeiten" In der aktuellen Folge der Reality-TV-Serie "Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie" entschließen sich die beiden Schwestern, das Familienanwesen in Monaco auf Vordermann zu bringen und einer Renovierung zu unterziehen, um ihren Eltern Robert und Carmen eine Freude zu bereiten. Doch was als harmonische Aktion begann, mündete schnell in eine hitzige Diskussion zwischen den Schwestern. Während der Arbeiten – unter anderem rissen die beiden den Küchenboden heraus – äußerte sich Davina genervt: "Warum mache ich auch Männerarbeit?" Und sie ging sogar noch weiter: "Frauen sind da, um Kinder zu gebären. Männer sind da, um zu arbeiten." Eine kleine Randnotiz: Davina ist 22 Jahre alt.

Shania: "So wurden wir nicht erzogen!" Schwester Shania war fassungslos darüber, was sie da eben gehört hatte. Die jüngere der beiden zeigte sich entsetzt: "Davina hat wohl in den letzten Jahren irgendetwas nicht mitbekommen. Stichwort: female empowerment. So wurden wir nicht erzogen!", so die 21-Jährige aufgebracht. Ihre deutliche Kritik zeigt, dass die Geiss-Schwestern wohl unterschiedliche Ansichten über traditionelle Rollenbilder vertreten.