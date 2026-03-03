Adele Neuhauser über "schmerzhafte und furchtbare" Trennung

Mit 67 Jahren blickt die beliebte Schauspielerin Adele Neuhauser auf eine bewegte Karriere und ein nicht minder bewegtes Leben zurück. Aktuell lebt sie in keiner Beziehung – und das absolut freiwillig und voller Selbstbewusstsein. "Ich bin jetzt auch schon ziemlich lange Single und gerne Single", so Neuhauser in einem aktuellen Interview mit t-online. Schon früher sagte sie in der MDR-Talkshow "Riverboat": "Ich bin gerne allein." Doch der Weg dahin war ein beschwerlicher.

Starke Verlustängste prägten Neuhausers frühere Beziehungen Ihre früheren Beziehungen, so Neuhauser, waren von einem ausgeprägten Wunsch nach Harmonie und Glück geprägt. "In Beziehungen habe ich versucht, mich zurückzunehmen", analysiert Neuhauser im Gespräch mit t-online. "Aus Sehnsucht nach Harmonie, aus Sehnsucht nach Makellosigkeit, aus Sehnsucht nach Perfektion." Wieso sie so gehandelt, so gefühlt habe? "Aus Angst, alleingelassen zu werden. Aus Angst vor Verlusten, vor Konfrontation, vor Streit." Irgendwann aber fühlte Neuhauser sich in sich selbst gefangen. "Ich habe mich zu lange zurückgenommen, bis es aus mir herausgebrochen ist." Die Folge war eine Trennung, die sie als "schmerzhaft und furchtbar" beschreibt. Doch es war ein notwendiger Schritt: "Dann habe ich gemerkt, ich will eigentlich etwas anderes. Ich will wirklich Harmonie. Und ich musste sehen, dass ich dazu aus dieser Beziehung raus muss."

Trotz der Trennung 2006 fand sie wieder einen positiven Bezug zu ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Zoltan Paul. "Für uns beide hat das komischerweise einen sehr positiven Weg genommen. Wir haben uns in einer liebevollen Freundschaft wiedergefunden, die ich so eigentlich in der Ehe leben wollte." Doch diese Freundschaft wurde durch einen tragischen Verlust beendet: Paul verstarb 2022 an einem Aneurysma. Rund 25 Jahre waren die beiden verheiratet, gemeinsam haben sie einen Sohn. Wachstum durch Schmerz Heute scheint Neuhauser mit ihrem Leben im Reinen zu sein. Sie genießt die Freiheit, die ihr das Alleinsein bietet. "Vielleicht bin ich zu bequem geworden oder zu schrullig", lacht sie. Trotzdem empfindet sie ihr aktuelles Lebensmodell nicht als Einschränkung: "Dadurch, dass ich durch meinen Beruf mit vielen Menschen und Stimmungen zu tun habe, genieße ich das Alleinsein. Ich bin wirklich gerne allein." Perfekte Beziehungen hält sie ohnehin für eine Illusion. "Wir reflektieren unser Leben nur in der Reibung. In schwierigen, tragischen, schockierenden Momenten und in Verlusten." Denn nur durch Konflikte und Herausforderungen entstünden Wachstum und Veränderung, ist sie überzeugt. "Glück wird oft erst möglich, wenn wir in einen Konflikt geraten." Es gehe aber auch darum, Glück überhaupt zu erkennen. Denn das tun wir oft erst rückblickend, gibt sie zu bedenken. "Wichtig ist nur, dass wir unser Herz öffnen, um das Glück auch zuzulassen. Jeder braucht diesen Glücksmoment für sein Leben."