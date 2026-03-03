Neue Zaza für Mörbisch: Haider verrät, wer sich die Rolle mit ihm teilt

Ein echter Musicalstar, der schon einmal in der Volksoper diese Rolle verkörpert hat. Und zwar handelt es sich dabei um Drew Sarich !

Er wird aber nicht durchgehend spielen, sondern hat sich noch Unterstützung geholt. Es wird nämlich noch ein anderer diese Rolle alternierend mit Haider übernehmen.

"Dass wir kurzfristig einen der erfolgreichsten Zaza-Darsteller für die diesjährige Mörbisch-Produktion gewinnen konnten, bedeutet für die Festspiele einen großen künstlerischen Erfolg. Sein Engagement ist ein Volltreffer für unser Stück", so Haider dazu.



"Gleichzeitig bin ich hochzufrieden, mit ihm einen wunderbaren Kollegen gefunden zu haben. Für unser Publikum ist es sicher interessant, dass es unterschiedliche Interpretationen dieser Rolle geben wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Besucherinnen und Besucher deshalb zweimal in die Vorstellung kommen. Für alle, die diese einmalige Gelegenheit wahrnehmen wollen, halten wir ein besonderes Zuckerl bereit."

"'Ein Käfig voller Narren" ist eine der größten Herausforderungen meiner Karriere. Ich liebe dieses Stück sehr und die Rolle des Albin/Zaza bedeutet mir viel! Ich habe auch so viel Schönes über Mörbisch gehört und freue mich riesig darauf, im Sommer diese beeindruckende Bühne erobern zu dürfen", so Drew Sarich.

Spieltermine Alfons Haider

Juli: 16., 23., 25., 31.

August: 8., 13., 14., 15., 22.

Spieltermine Drew Sarich