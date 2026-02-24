Nach Mörbisch: Alfons Haider schlüpft in nächste Dragqueen-Rolle

Im Musical geht’s um den 16-jährigen Jamie New (gespielt von Lukas Mayer) aus Sheffield, der den Traum hat, als Dragqueen auf der Bühne zu stehen. Und Hugo, ein ehemaliger Drag-Star, wird zu seinem Mentor.

Und zwar wird er im Musical „Alle reden nur noch von Jamie“ auf der Bühne Baden die Rolle des Hugo alias Loco Chanelle übernehmen.

Das Stöckelschuh-Training zahlt sich für Alfons Haider so richtig aus, denn „das wird das Jahr der High Heels“, wie er dem KURIER schmunzelnd erzählt. Im Sommer gibt der Intendant ja im „Käfig voller Narren“ in Mörbisch die Zaza, aber auch im Dezember schlüpft er in eine ähnliche Rolle.

Und die Rolle passt richtig gut zu Haider, wie er selbst sagt, denn „das ist so eine tolle Rolle, da ich ja auch im echten Leben Mentor für Musicalsänger wie Anna Rosa Döller, Timotheus oder Aeneas Hollweg bin. Meine Berufung als Intendant ist ja auch die, den Nachwuchs zu fördern.“

Und wie beim „Käfig voller Narren“ in Mörbisch, sei auch das Stück in Baden nur unter dem Begriff „Liebe“ zu sehen, „weil die Mutter das Kind so abgöttisch liebt. Der Vater verstößt ihn, weil der Bursche aus der Bahn fällt, er versteht es einfach nicht. Und die Mutter liebt ihn so über alles und der Hugo liebt ihn als Schutzengel, wenn man so will“, so Haider.

„Es sind zwar unterschiedliche Rollen, aber im Endeffekt spiele ich zweimal Figuren, die einfach nur beweisen, dass das Wort Liebe für alle Menschen anwendbar ist. Egal, ob jung, ob alt, welche Haarfarbe welche Sexualität, welche Sprache, welche Religion. Das Wort Liebe ist für alle gleich anzuwenden“, sagt er.

„Deshalb interessiert mich das so. Aber, meine lieben Fans, keine Angst, das Jahr 2027 wird dann sicherlich wieder mein John-Wayne-Jahr. Dann kommen wieder die männlichen Rollen“, grinst er.

Der Kartenvorverkauf startet am 18. März.