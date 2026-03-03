Verona Pooth: Große Sorge um Sohn Rocco in Dubai

Auch Dubai ist von den Anschlägen Israels und der USA gegen den Iran betroffen. Aktuell zittern zahlreiche Angehörige um ihre Familienmitglieder in Dubai. Unter ihnen ist auch Verona Pooth, deren 14-jähriger Sohn Rocco immer noch in der Wahlheimat der Familie verweilt, während sie und Ehemann Franjo Pooth aufgrund eines Prozesses nach Deutschland reisen mussten. Doch die besorgten Eltern tun alles, um möglichst schnell wieder zu ihrem Sohn zu gelangen, so Pooth im Gespräch mit der deutschen Zeitung Bild.

Komplizierte Route für Franjo Franjo nimmt einiges an Strapazen auf sich, um nach Dubai zu gelangen, so Pooth. "Er fliegt über Istanbul und Kairo und dann weiter nach Riad in Saudi-Arabien", erklärte sie im Interview. Von dort aus will Franjo mit dem Auto bis zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate fahren. An der Grenze wird er von einem Fahrer abgeholt, "der ihn in einem gepanzerten Wagen sicher nach Dubai bringt", so die Moderatorin weiter. Diese Autofahrt in den Stadtteil Al Barari umfasst circa 1.000 Kilometer und dauert mehr als zehn Stunden, berichtet Bild. Rocco ist in Dubai aber nicht alleine. Während der Abwesenheit seiner Eltern wird er von Louisa Büscher, der Freundin seines älteren Bruders San Diego (22), sowie den Eltern von Diegos bestem Freund betreut. Pooth teilte mit, dass Louisa und Rocco in der Penthouse-Wohnung der Familie auf Franjo warten werden.