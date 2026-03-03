Die Zechprellerei in Höhe von mehreren Tausend Euro soll am 28. März 2022 stattgefunden habe. Bei den Lokalen, die Ochsenknecht ohne zu bezahlen verlassen habe, handele es sich um das asiatische Restaurant "Miss Cho" und die Cocktailbar "Katze Katze" in Graz. Der Strafbefehl wegen Betrugs sei vom Amtsgericht München erlassen worden.

Das kommt uns bekannt vor: Aktuell liegte ein Strafbefehl gegen Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht vor, weil er 2022 in Grazer Lokalen seine Rechnungen nicht bezahlt habe. Das berichtet die deutsche Zeitung Bild.

Ochsenknecht muss zahlen

Nachdem Ochsenknecht zunächst Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt habe, zog er diesen kurz vor der Verhandlung zurück, wodurch dieser rechtskräftig wurde. Infolgedessen muss er Bild zufolge 80 Tagessätze zahlen, deren Höhe im "mittleren zweistelligen" Bereich liegen, so die Bild. Trotz dieser Vorfälle sei der Schauspieler aber weiterhin nicht vorbestraft.

Schon 2025 wegen unbezahlter Rechnungen verurteilt

Schon vergangenes Jahr kam der Schauspieler in Österreich mit der Justiz in Konflikt. Der damals 33-Jährige war wegen einer unbezahlten Hotelrechnung Ende Juni 2025 am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Im Juli wurde er in einem mehrtägigen Transport mit Zwischenstopps in verschiedenen Gefängnissen nach Innsbruck überstellt, wo er gegen Kaution in Höhe von 15.000 Euro freigelassen wurde, allerdings durfte er Österreich vorerst nicht verlassen.

Wegen der jahrelang offenen Rechnung eines Tiroler Hotels stand Ochsenknecht am 22. August wegen mutmaßlichen schweren Betrugs in Innsbruck vor Gericht. Ihm wurde eine Geldbuße über 18.000 Euro auferlegt.