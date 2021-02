David und Victoria Beckham feiern 16. Geburtstag von Sohn Cruz in Miami

Der 16. Geburtstag will gebührend gefeiert werden. Im Falle von Cruz Beckham, dem Sohn des englischen Ex-Fußballnationalspielers David und Designerin Victoria Beckham, geschah dies laut dem Promi-Portal Page Six am vergangenen Samstag - in Miami. Die Zahl der geladenen Gäste habe man aber klein gehalten: "Es waren nur Familienmitglieder und enge Freunde dabei", so eine angebliche Quelle aus dem Umfeld der Geburtstagskindes gegenüber Page Six.

Unter den Feiernden, die gemeinsam in einem Restaurant gespeist haben, hat sich auch Sänger Marc Anthony befunden, wie ein Foto des Unternehmers und Restaurant- und Nachtclub-Besitzers Dave Grutman zeigt: