David Bowies Tochter Lexi Jones teilt herzzerreißende Heimvideos aus ihrer Kindheit

Alexandria "Lexi" Jones, die einzige Tochter der verstorbenen Musikikone David Bowie und des Supermodels Iman Abdulmajid, hat in einem rührenden Instagram-Video Erinnerungen an ihren berühmten Vater geteilt.

Bowie starb am 10. Jänner 2016 in seiner New Yorker Wohnung, die er mit seiner Frau und seiner Tochter bewohnte, nach einem langen Kampf gegen Leberkrebs im Alter von 69 Jahren .

Lexi Jones teilt rührendes Tribut-Video

Lexi war damals gerade einmal fünfzehn Jahre alt. Auf Instagram teilte die Künstlerin jetzt ein nachdenkliches Video, in dem sie versucht, verblassende Kindheitserinnerungen an ihren Vater zu erkunden.

Die 25-Jährige sitzt an einem Schreibtisch und ringt damit, ihre Erinnerungen in die leeren Seiten eines Tagebuchs zu schreiben. Sie beginnt mit den Worten "Er war", legt den Stift dann aber beiseite.

In einem inneren Monolog wendet sie sich an den Zuschauer: "Er war. Ich fange so an, weil es sich wie der richtige Anfang anfühlt, aber der Satz führt einfach nicht weiter. Ich sitze hier und versuche, mich klar zu erinnern, als ob das Bild zurückkäme, wenn ich nur lange genug die Augen schließe. Aber so funktioniert das Gedächtnis nicht."