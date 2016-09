David Bowies Asche bei "Burning Man" verstreut

Im Jänner dieses Jahres starb David Bowie im Alter von 67 Jahren an Leberkrebs. Nun wurde ein Teil seiner Asche von seinem Patenkind beim "Burning Man"-Festival verteilt.

Spirituelle Zeremonie in der Wüste

"Davids Patenkind und er haben lange Gespräche über 'Burning Man' geführt und darüber, wofür es steht. David liebte die Nachricht dahinter", erzählte ein Insider gegenüber E!News.

Davids Ehefrau Iman gab die Erlaubnis, die Asche bei dem Festival zu verstreuen.

Dem Musiker wurde in einem für das "Burning Man" errichteten Tempel gedacht. 70 Leute wohnten der Feier bei, bei der Bowies Musik gespielt wurde. Am Anschluss an die Zeremonie wurde der Tempel niedergebrannt und die Asche des Sängers in der Wüste verstreut.

Foto: AP/Chase Stevens

"Wir spielten die ganze Fahrt von unserem Camp zum Tempel und zurück Davids Musik. Die meisten von uns hatten den Bowie Blitz aufs Gesicht gemalt", erzählte ein Teilnehmer.

Woodstock in der Wüste

Foto: APA/AFP/ANDY BUCHANAN

Beim "Burning Man" handelt es sich um ein jährlich stattfindendes Festival, das in der Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada stattfindet. Das Festival dauert 8 Tage und endet traditionell am ersten Montag im September, dem amerikanischen "Labor Day". Bei der Veranstaltung, für die jedes Jahr die Zeltstadt "Black Rock City" in der Wüste von Nevada errichtet wird, handelt es sich um eine riesige Kunstausstellung, bei der eine Woche lang Dauerparty gemacht wird. Die Kernveranstaltung des Festivals ist das traditionelle Verbrennen einer menschlichen Statue – dem sogenannten "Burning Man" am sechsten Festivaltag.