David Beckham maskenhaft bei Preisverleihung: Zu viel Botox erwischt?

Was der "Sexiest Man Alive 2015" etwa beim Beauty-Doc? Als der ehemalige Kicker bei der "The Sun"-Preisverleihung "Who Cares Wins" eine Auszeichnung überreichte, wirkte sein Gesicht auffällig glattgebügelt.

David Beckham in der Botox-Falle?

Beckham hatte die Ehre, bei der Veranstaltung den Best Doctor Award an den britischen Arzt und Radiologen Dr Whaeed Arian zu überreichen. Bei seiner Rede über die Verdienste des Mediziners fiel ein Detail ins Auge: Die ausgesprochen glatte Stirn des 46-Jährige. Während seiner Ansprache wirkte völlig faltenfrei und starr. Ob der ehemalige Profi-Fußballer sich vielleicht eine Portion Botox gegönnt hat? Darüber kann natürlich nur spekuliert werden.