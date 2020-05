Vom Fensterputzer zum Star

Günther Kaufmann

Gitarre-, Schlagzeug- und Bass-Spielen hat sich der Sohn des einstigen Fassbinder-Schauspielers, der 2012 mit 64 Jahren an einem Herzinfarkt starb, selbst beigebracht.

Seinen Vater, der drei Jahre freiwillig, aber unschuldig, wegen Erpressung mit Todesfolge im Gefängnis saß, sah Dave oft jahrelang nicht.

„Egal, was vorher war, mein Papa ist der Größte und das wird er für mich immer bleiben. Wir waren uns so nah wie nie.“ Gemeinsam standen sie im Film „Kleine Morde“ vor der Kamera. „Ich bin geehrt. Es ist ein Hammer, dass ich auch jetzt Anfragen für Filmrollen bekomme“, so der Sänger mit den US-Wurzeln. Den Job als Fensterputzer hat Dave mittlerweile an den Nagel gehängt. Von der Musik und der Schauspielerei könne er jetzt leben. „Von reich sein keine Spur. Ich kann nicht sagen, ich tank’ nur meinen Mercedes SL voll und fahr’ mal schnell nach Moskau ...“ Erstaunt war der Münchner, als nach seinem Supertalent-Erfolg plötzlich die Neider auftauchten. „Ich bin vorsichtiger geworden – mich kann man nicht so leicht kaputt machen.“