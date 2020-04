Dating im Lockdown: Irina Shayk vertreibt sich Zeit mit Klum-Ex

Auch in New York darf man sich momentan nur näher kommen, wenn man zusammen wohnt. Was das für die Verbindung von Model Irina Shayk und Kunsthändler Vito Schnabel (beide 34) bedeutet, sei einmal dahingestellt. Die beiden Wahl-New Yorker wurden in den letzten Tagen mehrmals zusammen fotografiert.

Dates trotz Corona

Wie die Bilder der britischen Daily Mail exklusiv zeigen, scheinen sich Shayk und Schnabel näher zu kommen. Nach einem Spaziergang an der frischen Luft am Dienstag wurden beide dabei beobachtet, wie sie gemeinsam in das Apartment des Kunsthändlers verschwinden. Den verordneten Mindestabstand von knapp zwei Metern hielten sie auch nicht ein, als sie sich am Mittwochabend in New York wieder aus der Tür von besagter Wohnung schlichen. Ob das Model dort im Moment etwa wohnt? Ansonsten würden beide gegen die geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verstoßen.

Faible für Models

" Vito hat sich schon immer für Irina interessiert. Er ist eine sehr soziale Person, die gerne ausgeht und Spaß hat", plauderte eine Quelle erst kürzlich gegenüber Us Weekly aus. Die beiden seien sich demnach schon vor Jahren vorgestellt worden. Vom Ausgehen scheint Schnabel jedenfalls auch die Coronakrise nicht so richtig abzuhalten.

Irina Shayk ist single, nachdem sie und Hollywoodstar Bradley Cooper sich vor rund zehn Monaten trennten. Die beiden haben eine Tochter, die zweijährige Léa De Seine.

Vito Schnabel seinerseits, ist der berühmte Ex-Freund von Model Heidi Klum - ihm eilt ein Ruf als notorischer Frauenheld voraus. Zu seinen Verflossenen zählen neben Klum auch Johnny Depps Ex-Frau Amber Heard, Schauspielerin Demi Moore, Elle MacPherson sowie Liv Tyler.