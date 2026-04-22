Dating-Gerüchte: Was läuft zwischen Jacob Elordi und Kendall Jenner?
Zuletzt hat Jacob Elordi an der Seite von Margot Robbie in "Wuthering Heights - Sturmhöhe" für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun ist es das Liebesleben des Schauspielers, das Fans und Klatschpresse beschäftigt. Dem 28-Jährigen wird eine Romanze mit Model Kendall Jenner nachgesagt.
Elordi und Jenner: Heimlich ein Paar?
Eine Quelle berichtet gegenüber People, dass die beiden in letzter Zeit immer mehr Zeit miteinander verbringen, während Gerüchte über eine Beziehung schon seit einer Weile kursieren. "Sie treffen sich seit einigen Monaten und lernen sich besser kennen", zitiert das US-Magazin eine namentlich nicht genannte Quelle.
Spekulationen um eine mögliche Romanze des Hollywoodstars und des Models kursieren bereits seit dem ersten Coachella-Wochenende Anfang April. Bisher haben sich aber weder Jenner noch Elordi öffentlich zu den Gerüchten geäußert.
Die beiden bewegen sich seit Langem in ähnlichen Prominentenkreisen. Elordi war bereits 2022 auf Jenners Geburtstagsfeier zu Gast. Anfang des Jahres wurden die beiden auf der Vanity Fair Oscar Party in ein tiefes Gespräch vertieft gesehen.
Jenner war zuletzt in einer turbulenten On-Off-Beziehung mit Rapper Bad Bunny. Jacob Elordi war mit mehreren prominenten Persönlichkeiten liiert. Er datete unter anderem mit seinen Schauspielkolleginnen Joey King und Zendaya, Kaia Gerber und Olivia Jade Giannulli.
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