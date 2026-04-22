Dating-Gerüchte: Was läuft zwischen Jacob Elordi und Kendall Jenner?

Zuletzt hat Jacob Elordi an der Seite von Margot Robbie in "Wuthering Heights - Sturmhöhe" für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun ist es das Liebesleben des Schauspielers, das Fans und Klatschpresse beschäftigt. Dem 28-Jährigen wird eine Romanze mit Model Kendall Jenner nachgesagt.

Elordi und Jenner: Heimlich ein Paar?

Eine Quelle berichtet gegenüber People, dass die beiden in letzter Zeit immer mehr Zeit miteinander verbringen, während Gerüchte über eine Beziehung schon seit einer Weile kursieren. "Sie treffen sich seit einigen Monaten und lernen sich besser kennen", zitiert das US-Magazin eine namentlich nicht genannte Quelle.