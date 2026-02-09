Emily Brontës "Sturmhöhe" gehört zu den britischen Literaturklassikern. "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell hat das Liebesdrama nun in Starbesetzung mit Margot Robbie und Jacob Elordi verfilmt. Die beiden sind Cathy und Heathcliff. Sie Tochter der reichen Familie Earnshaw, er als Waisenkind deren Pflegesohn, beide auf dem Anwesen Wuthering Heights lebend. Die sich entwickelnde, wilde Romanze hat in Zeiten des Klassenunterschieds jedoch keine Zukunft. Der Film "Wuthering Heights - Sturmhöhe" startet am 12. Februar 2026 in den österreichischen Kinos - also kurz vor dem Valentinstag.

Margot Robbie: Kritik an schlechtem Yorkshire-Akzent

Der Trailer zum neuen Film hat jedoch eine Reihe an Beschimpfungen seitens der Fans ausgelöst, die Margot Robbie vorwerfen, zu vornehm zu sprechen. Diese hätten erwartet, dass die gebürtige Australierin in ihrer Rolle der Catherine Earnshaw den ausgeprägten Akzent spricht, der in Yorkshire zur Zeit des gotischen Klassikers gesprochen wurde.

Im Netz hagelt es daher eine Menge Spott für die 35-Jährige - ihr Dialekt sei "zu vornehm". Hie einige der Kommentare, die auf X zu lesen sind:

Ihr englischer Akzent ist so schlecht.

Margot Robbies Versuch eines Yorkshire-Akzents ist grauenhaft – besonders für eine Australierin.

Warum spricht sie wie Königin Elizabeth II.?

Doch nicht alle zeigen sich von Robbies Akent in der der Romanverfilmung enttäucht. Es gibt auch Literaturkenner unter den Internet-Usern, die der Meinung sind, dass sie "genau" so spricht, wie Cathy.