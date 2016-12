Das waren die stilvollsten Promi-Hochzeiten 2016

Die beste Party

Unprätentiös und herzlich ging die Trauung von Kicker Bastian Schweinsteiger und Tennis-Profi Ana Ivanovic über die Bühne. Das Sportler-Paar hat in Venedig Ja gesagt. In einem schlichten Kleid mit Schleppe zeigte sich Ana vorm Altar, Bastian gab sich von seiner Braut höchst angetan.

In der stillgelegten Werft „Arsenale di Venecia“ wurde danach bis um sechs Uhr früh mit 300 Gästen gefeiert. Wayne Rooney, Thomas Müller und Lukas Podolski und Ski-Star Felix Neureuther feierten feucht-fröhlich. Eine Million Euro soll die Hochzeit gekostet haben.

Einen Tag zuvor ging es in einem weißen Sommerkleid zur standesamtlichen Trauung. Das Kleid mit Rüschen und Schlüsselloch-Ausschnitt hatte Ivanovic auf dem Onlineshop revolve.com gefunden - um 275 Euro.

Time To Go!!! A photo posted by Ana Ivanovic (@anaivanovic) on Jul 13, 2016 at 10:10am PDT

Foto: ap

Die schönste Location

In einer spektakulär-stilvollen Location heiratete Topmodel Ana Beatriz Barros. Auf Mykonos sagte sie im Sommer Ja zu Karim El Chiaty. Mit unzähligen weißen Rosen war der Altar direkt vor der Meeresküste geschmückt.

Beatriz trug ein schulterfreies Brautkleid von Valentino mit zarten Polka-Dots. DasDesigner-Kleid wurde nach dem opulenten Essen wieder ausgezogen. Das Brautpaar und Gäste wie Alessandra Ambrosio feierten danach in Badehose und Bikini auf einer Yacht.

NO WORDS ????????????????. THANKS AGAIN @anabeatrizbarrosofficial @supreme_kec #mykarana #anabandkarim Ein von __????M.A.G.A????__ (@forevermag) gepostetes Foto am 10. Jul 2016 um 11:50 Uhr

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @anabeatrizbarrosofficial @supreme_kec #mykarana #anabandkarim Ein von __????M.A.G.A????__ (@forevermag) gepostetes Foto am 10. Jul 2016 um 7:03 Uhr

SHE SAID YESSSSSSS !!!! ????????????????????#mykarana #anabandkarim @anabeatrizbarrosofficial @supreme_kec ???????????? Ein von __????M.A.G.A????__ (@forevermag) gepostetes Foto am 8. Jul 2016 um 23:06 Uhr

Die eleganteste Trauung

Zum dritten Mal ist sie jetzt schon vor dem Altar gestanden. So locker und zugleich stilvoll ist es TV-Liebling Eva Longoria aber noch nie angegangen wie mit dem millionenschweren Medienmogul Antonio Baston.

Ein hautenges, puristisches Kleid wurde Eva dafür von ihrer Busenfreundin Victoria Beckham auf den Leib geschneidert. Am Nachmittag wurde noch im Pool mit den Gästen geplanscht und vorgefeiert, erst am Abend sagte das Paar in Longorias Lieblingsurlaubsort Cabo San Lucas in Mexico schließlich Ja zueinander. Alle Gäste wie die Beckhams gaben sich begeistert von der lässigen und dennoch eleganten Hochzeit, die mit viel Tequila begossen wurde. Promi-Gäste tanzten die Nacht zu 90er Hits wie "Wake Me Up Before You Go Go" durch.

Foto: hello

Thank you @hellomaguk for the photo! So excited for you all to see! This was the wedding dress I dreamed of! Thank u @victoriabeckham for having the best vision for my dress! Love you! ❤️ Ein von Eva Longoria Baston (@evalongoria) gepostetes Foto am 30. Mai 2016 um 17:38 Uhr

Congratulations @evalongoria The smartest,most beautiful woman I have ever met.I feel honored to call you my friend X Such a wonderful day filled with Love X We love Pepe so much!!! @davidbeckham #blessed #toomuchtequilla #omgmyfeethurt #inlovewithmexico ???????? Ein von Victoria Beckham (@victoriabeckham) gepostetes Foto am 22. Mai 2016 um 9:29 Uhr

Größtes Star-Aufgebot

Wenn Milliardäre einander das Jawort geben, kann sich die Gästeliste offenbar sehen lassen: So geschehen bei der Hochzeit des Star-Kunsthändlers Alberto "Tico" Mugrabi (46) und der Modebloggerin Colby Jordan (23). Der Sohn des israelischen Großindustriellen und Kunstsammlers Jose Murgabi und die Tochter des amerikanischen Business-Moguls John W. Jordan II trauten sich im Oktober.

Geheiratet wurde in Südfrankreich im Fünfsterne-Hotel "Du Cap Eden Roc". Rund 600 Gäste waren auf die 5-Millionen-Euro-Hochzeit geladen: Darunter Schauspieler Owen Wilson (er gab übrigens einen der Trauzeugen), Modelmama Heidi Klum mit ihrem Freund Vito Schnabel, "Victoria’s Secret"-Engel Karlie Kloss, die Models Poppy Delevingne und Jessica Hart, Schauspielerin Sienna Miller, Cobain-Witwe Courtney Love, die Olsen-Twins, Juwelier Martin Katz, aber auch Royals wie Prinzessin Beatrice – um nur einige Namen zu nennen.

#TBT The blackout ended, and they lived happily ever after. Congrats @minniemuse @ticotheshark, and thank you for the most wonderful weekend! Still there in spirit ❤️ Ein von Jane Keltner de Valle (@janekeltnerdev) gepostetes Foto am 29. Sep 2016 um 8:19 Uhr

my wedding date ???? Ein von Karlie Kloss (@karliekloss) gepostetes Foto am 25. Sep 2016 um 8:50 Uhr

Mary-Kate and Ashley attend a wedding in France #mkastyle Ein von Mary-Kate & Ashley Olsen Style (@mkastyle) gepostetes Foto am 26. Sep 2016 um 11:57 Uhr

And they lived happily ever after ☄✨???????????????? Ein von Colby Mugrabi (@minniemuse) gepostetes Foto am 27. Sep 2016 um 8:01 Uhr

Die Opulente

Prinz Leka von Albanien und seine Sängerin Elia präsentierten sich äußerst königlich bei ihrer Hochzeit. Designerin Blerina Kllokoqi-Rugova hat das Kleid der Braut entworfen, die Saphir-Diadem mit Diamanten mit dem königlichen Wappen trug.

Foto: APA/AFP/MALTON DIBRA

Foto: AP/Hektor Pustina

Unkonventionell und stylish

"Ich heirate heute meinen besten Freund", erklärte Model Agyness Deyn auf Instagram über die Hochzeit mit Hedgefonds-Manager Joel McAndrew. In Brooklyn hat das ungleiche Paar geheiratet - nur acht Monate nach der Scheidung von Deyn und Schauspieler Giovanni Ribisi. Das Topmodel hüllte sich in ein zartrosa Tüllkleid. Eine Hipster-Hochzeit wie aus dem Bilderbuch.

So much ❤️ @aggy_deyn @joelmcandrew Ein von Henry Holland (@henryholland) gepostetes Foto am 28. Aug 2016 um 15:15 Uhr

????????????????????????????????????????❤️❤️❤️❤️❤️ Ein von Henry Holland (@henryholland) gepostetes Foto am 28. Aug 2016 um 15:07 Uhr

Das schönste Kleid

Im Juli haben Star-Kicker und Mario Götze und Model Carina Wanzung im englischen Garten in München standesamtlich geheiratet. Die Party danach wurde allerdings abgesagt, nachdem es eine Terrorwarnung für München gab.

Die 37-jährige Braut zeigte sich sexy aber ganz schlicht in einem Seidenkleid mit Metallic-Gürtel. Kombiniert hat Model und Stylistin Wanzung ihr Sommerkleid mit echten Blumen im offenen Haar.

Foto: depa

Foto: depa