Am Donnerstagabend findet in Los Angeles die Weltpremiere von "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" samt Maskenball statt. Um für die heißen Szenen in Form zu sein, mussten sich Dakota Johnson (27) und Jamie Dornan (34) einem harten Training unterziehen.

3-2-1 Trainingsmethode

Vier Monate lang wurde mit Promi-Trainerin Ramona Braganza hardcore-gesportelt. Dafür wurde am Set ein 15 Meter langer Truck eigens zu einem mobilen Fitness-Studio umfunktioniert.

Vor allem Johnson gab sich beim Training ehrgeizig.

"Ich habe hauptsächlich Dakota trainiert", so die Sport-Expertin gegenüber der Bunte. "Sie wollte einen Körper wie eine Tänzerin."

Dazu Johnson gegenüber dem Magazin Glamour: "Logischerweise wollte ich nackt gut aussehen. Wenn man viel trainiert, fühlt sich das einfach viel besser an."

Fünf mal die Woche habe die "Anastasia Steele"-Dartellerin bei Yoga- und Tanzübungen geschwitzt.

Branganza: "Mit meiner 3-2-1 Trainingsmethode hat Dakota auch ihre Beine, den Oberkörper und die Bauchmuskeln in Form gebracht. Sie war sehr ehrgeizig und diszipliniert und das Ergebnis kann sich sehen lassen."

Auf ihrer Webseite erklärt die Fitness-Trainerein, zu deren Kunden auch Stars wie Anne Hathaway, Jessica Alba, Halle Berry und Zac Efron gehören, ihr 3-2-1 Konzept: Auf drei Cardio-Einheiten folgen zwei Touren Krafttraining. Anschließend folgen Übungen, welche die einzelnen Körperpartien modelieren. Der Ablauf bleibt immer gleich, egal ob man 20 oder 30 Minuten oder eine Stunde lang trainiert.

Training für stramme Waden

Dakotas Filmpartner Jamie Dornan hatte sein eigenes Trainings-Programm.

"Jamie hat tolle Waden, wollte aber dass sie proportional zu seinen muskulösen Oberschenkeln passen", verriet Ramona Braganza. "Ich habe mit ihm dreimal je vier Sets Kniebeugen, Ausfallschritte mit schweren Gewichten und Übungen an der Beinpresse gemacht."

Foto: AP/Markus Schreiber

Gesunde Ernährung

Auch ihre Ernährungsweise haben die "Fifty Shades"-Stars umgestellt.

"Dakota hatte täglich einen Lieferservice mit gesunden Gerichten, die genau auf sie zugeschnitten waren", erzählt Braganza, "dabei ist es wichtig, dass man auf Zucker, Weizen,-und Milchprodukte so gut wie verzichtet, viel Proteine zu sich nimmt und viel Wasser trinkt."

Was lucky enough to train amazing #50shadesofgrey #jamiedornan On the sequels #50shadesdarker and #50shadesfreed looking forward to seeing the movie this weekend! #workoutwednesday Ein von Ramona braganza (@ramonabraganza) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:44 Uhr

Kurz bevor es an den Dreh der pikanten Szenen ging, verzichtete Johnson auf Brokkoli, Blumenkohl und Kohlensäure-haltige Getränke, um einen Blähbauch zu vermeiden.

